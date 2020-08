Zimbabwe onderzoekt mysterieuze dood van elf olifanten

Natuurbeheerders in Zimbabwe doen onderzoek naar de dood van elf olifanten in het Pandamasue-bos in de buurt van Hwange National Park en Victoria Falls. Dat zegt een woordvoerder van het park tegen de Britse krant The Guardian.

De afgelopen jaren werden duizenden olifanten in Zimbabwe en buurlanden vergiftigd door stropers voor de illegale verkoop van hun ivoren slagtanden. Maar bij de elf dieren die afgelopen weekend werden gevonden, waren de slagtanden onbeschadigd.

Er zijn bloedmonsters van de dode dieren genomen, om vast te stellen wat de oorzaak is van hun dood. Parkbeheerders sluiten een olifantenziekte niet uit.

Gelijkenis met olifantensterfte in Botswana

Eerder dit jaar werden in buurland Botswana 400 dode olifanten gevonden. Ook van dieren waren de slagtanden nog intact. Bloedmonsters van deze olifanten worden onderzocht in laboratoria in Canada, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Tot nu toe werden miltvuur, stroperij en vergiftiging uitgesloten als mogelijke doodsoorzaken. "Maar we weten pas zeker wat de doodsoorzaak is, nadat we het onderzoek hebben afgesloten", zegt de parkbeheerder.

Botswana heeft met ongeveer 156.000 de grootste olifantenpopulatie van de wereld, gevolgd door Zimbabwe met 85.000. Afgelopen jaar stierven 200 olifanten aan de gevolgen van droogte en het gebrek aan voedsel.