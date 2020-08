Wekdienst 31/8: MH17-proces hervat • Opening academisch jaar

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De voorzitters van de veiligheidsregio's komen weer bij elkaar voor overleg over de coronamaatregelen. Ook justitieminister Grapperhaus is bij het overleg. Er wordt onder meer gepraat over corona in azc's.

De rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17 wordt hervat. Vandaag krijgt het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden het woord.

Universiteiten openen traditioneel het academisch jaar. Vanwege het coronavirus zijn veel onlineprogramma's ontwikkeld. Op sommige universiteiten zijn wel fysieke bijeenkomsten, maar met veel minder mensen.

De zomervakantie is voor scholieren echt voorbij, nu ook in het midden van het land kinderen weer naar de basisschool en de middelbare school gaan. Vorige week begon het schooljaar in regio zuid, de week daarvoor in regio noord.

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen in de bijstand is voor het eerst in 2,5 jaar weer gestegen. Het afgelopen half jaar kwamen er 12.000 mensen met een bijstandsuitkering bij, meldt het CBS. De stijging begon vlak voor het tweede kwartaal, vlak na het begin van de coronacrisis.

Vooral jongeren belandden meer in de bijstand. In de groep onder de 27 jaar nam dit aantal afgelopen jaar toe met ruim 5 procent. Onder 45-plussers was de toename veel kleiner: 0,4 procent.

De toename in het aantal bijstandsuitkeringen is te zien onder mensen van alle achtergronden. Zowel mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond als mensen met een niet-westerse achtergrond belandden meer in de bijstand.