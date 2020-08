Man op straat doodgeschoten in Uden

In Uden is bij een schietincident een man om het leven gekomen. De politie heeft twee verdachten aangehouden en is op zoek naar een derde.

Het gebeurde rond 19.45 uur op straat in de Batenburglaan in Uden. De toedracht is nog onbekend. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar later alsnog overleden. Onduidelijk is of de man in de Batenburglaan woonde.

De schutter ging ervandoor. Later konden twee verdachten worden aangehouden. Bij het zoeken naar de derde verdachte werd een politiehelikopter ingezet.