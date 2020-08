Sterke wietlucht houdt inwoners van Almere bezig

Al enige tijd houdt het de gemoederen in Almere bezig; waar komt toch die sterke wietgeur vandaan die je in de omgeving van de Stichtse brug ruikt. Niet alleen fietsers en wandelaars hebben het erover, maar ook automobilisten op de A27 ruiken het.

Omroep Flevoland ontdekte dat de weeïge geur wordt veroorzaakt door een groot hennepveld met duizenden planten. Het veld van 30 hectare (dat zijn zo'n 60 voetbalvelden) ligt vlak langs de A27 en is van teler Frank Franzen uit Zuid-Holland.

Geen heilzame stoffen

De hennepplanten die hier groeien zijn niet bedoeld voor de coffeeshop, maar worden geteeld voor de vezels. Ze verspreiden wel de bekende wietgeur, maar er zit geen THC in de planten. Dat is de werkzame stof in cannabis waar je high van wordt. Volgens Franzen heeft het geen zin om deze hennep te roken: "Als je dit gaat roken is het effect hetzelfde als wanneer je een kastanjeblad rookt, je wordt er hooguit misselijk van".

De planten en bladeren worden voor heel andere dingen gebruikt. Franzen wil er samen met andere restproducten onder meer spaanplaat van maken. Voor dit bouwmateriaal worden nu nog bomen gekapt en dat moet volgens de teler duurzamer kunnen.

Steeds meer hennepboeren

Sinds begin deze eeuw is de hennepvezel in opkomst in Nederland. Er staat in totaal zo'n 2500 hectare van de plant. In Duitsland en Frankrijk loopt dat al op naar 10.000 hectare. Teler Frank Franzen heeft ervoor gekozen om de hennepvezel in Almere te planten, omdat Flevoland volgens hem open staat voor innovatieve ideeën.

Ook in Oost-Groningen zijn tal van grote hennepvelden. Lange tijd stonden in Oude Pekela de enige twee bedrijven die zich bezighielden met industriële hennepteelt, maar dat aantal neemt de laatste jaren fors toe.

Vooral de auto-industrie gebruikt de vezels ter versteviging van kunststof deurpanelen en dashboards in hun auto's. De hennepvezel is lichter en even sterk als het synthetische alternatief, glasvezel. Maar de hennepvezels worden bijvoorbeeld ook gebruikt in dierenvoeding en tegenwoordig zijn er zelfs herbruikbare mondkapjes van hennep.

Wisselende reacties

Omwonenden in Almere reageren wisselend op de aanwezigheid van het hennepveld. "Als de wind verkeerd staat is het een onaangename lucht, die als je buiten zit niet prettig is. De ene keer ruik je dit, de andere keer dat, maar ik hoop dat het eenmalig is," zegt een buurtbewoner.

Over twee weken wordt de hennep gerooid en volgend jaar worden er op het veld weer gewoon aardappelen of uien geplant.