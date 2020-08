Boom valt op tent en doodt twee Italiaanse zusjes

In Italië zijn twee zussen van 14 en 3 jaar om het leven gekomen toen een grote boom op hun tent viel. Dat gebeurde 's nachts tijdens een storm in de Toscaanse badplaats Marina di Massa.

Het jongste meisje stierf vrijwel direct, haar 14-jarige zus overleed later in het ziekenhuis. Een oudere zus raakte lichtgewond; zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Hun ouders en een broertje van 9, die in dezelfde tent lagen, bleven ongedeerd. Het gezin komt uit Turijn.

Veel campinggasten waren al vertrokken vanwege de waarschuwing voor noodweer. Het gezin uit Turijn wilde volgens Italiaanse media niet met slecht weer gaan rijden en besloot ondanks de storm nog een nachtje op de camping te blijven.

'Dikke knuffel'

Premier Conte heeft zijn medeleven betuigd. Hij zegt op Twitter dat hij diep bedroefd is door "de tragische dood van de twee zussen" en dat hij de ouders en andere gezinsleden "een dikke, geëmotioneerde knuffel" geeft.