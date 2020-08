Burgemeester Halsema sluit beschoten woning in Amsterdam-Zuidoost

Het appartement in Amsterdam-Zuidoost dat in de nacht van woensdag op donderdag onder vuur werd genomen, is op last van burgemeester Halsema gesloten.

De woning blijft drie maanden dicht. De burgemeester heeft het pand laten sluiten "om de rust en het vertrouwen terug te brengen in deze buurt waar ook kinderen wonen", laat een woordvoerder aan AT5 weten.

De bewoner wordt ergens anders ondergebracht. Volgens Het Parool zou het gaan om de moeder van de 23-jarige rapper Denzel S. Volgens de krant werd S. dinsdag neergeschoten in Amsterdam-Zuid. Hij raakte daarbij ernstig gewond.

De gemeente en de politie houden de buurt de komende periode nauwlettend in de gaten, schrijft NH Nieuws. "Uiteraard hebben we naast de politieopsporing bijzondere aandacht voor de geschrokken buurtbewoners", zegt de woordvoerder.