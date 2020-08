Politie Minsk arresteert demonstranten op verjaardag Loekasjenko

Bij een demonstratie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn enkele mensen opgepakt door de politie. Hoeveel mensen er precies gearresteerd zijn en waarom dat is gebeurd, is niet duidelijk. Duizenden betogers zijn ondanks een demonstratieverbod opnieuw de straat op gegaan om te protesteren tegen zittend president Loekasjenko, die vandaag zijn 66ste verjaardag viert.

De demonstranten zijn op weg naar het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de stad, dat is gebarricadeerd. Er staan honderden politieagenten. Meerdere metrostations zijn afgesloten.