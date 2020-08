Barbershop Amsterdam moet dicht na beschieting en explosie

Een barbershop in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West moet van de gemeente voor onbepaalde tijd dicht. Vannacht werd de zaak vijf keer beschoten, een nacht eerder was de winkel al doelwit van een explosie.

Burgemeester Halsema zegt het besluit genomen te hebben vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde. "Beide incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de barbershop ernstig aangetast", meldt de gemeente. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat na het incident twee mannen op een scooter wegreden.

De winkel aan de Slotermeerlaan werd een maand geleden geopend door voetballer Hakim Ziyech en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah. De barbershop staat op naam van zijn vader, Saïd Kallah. Hij was volgens Het Parool in 2009 actief in het criminele milieu.

Volgens de Amsterdamse krant gaan er ook over de kickbokser al langere tijd verhalen rond in het criminele milieu over problemen die hij zou hebben veroorzaakt, maar politieonderzoek heeft dat nooit bevestigd.

Te zien is dat er vijf kogelgaten in het glas zitten: