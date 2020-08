Apple gooit deur dicht voor Fortnite-maker Epic Games

De producent van de computergame Fortnite mag van Apple geen apps meer maken voor Apple-apparaten als de iPhone. De maatregel is een nieuwe stap van Apple in het conflict met gameproducent Epic Games.

Het gratis spel Fortnite werd tot voor kort in de appstore van Apple aangeboden, net als de in het spel gebruikte munten waar wel voor betaald moet worden. Epic was het er niet mee eens dat Apple 30 procent commissie over de verkoopprijs berekende en besloot daarom de betalingen buiten Apple om te regelen.

Apple accepteerde dat niet en verwijderde Fortnite uit zijn appstore. Epic stapte naar de rechter en die oordeelde eerder deze week in een voorlopige beslissing dat Apple Fortnite niet opnieuw in zijn appstore hoeft op te nemen.

Apple gaat nu dus een stap verder door Epic de mogelijkheid te ontnemen nieuwe games in de appstore aan te bieden. Epic heeft een soortgelijk conflict met Google. Ook Google heeft Fortnite uit zijn appstore verwijderd.