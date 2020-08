Bedrijfspand beschoten in Amsterdam-West

In Amsterdam-West is vannacht een bedrijfspand beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden.

De beschieting van het pand aan de Slotermeerlaan was rond 04.20 uur. Details ontbreken nog. Zo heeft de politie niet bekendgemaakt wat voor bedrijf in het pand zit.

Meerdere politie-eenheden, de recherche en de forensische politie doen onderzoek. Later vandaag komt de politie met meer informatie.

Meer incidenten

In Amsterdam zijn de afgelopen dagen meerdere schietincidenten geweest. Zo werd donderdag een appartement in Amsterdam-Zuidoost beschoten. Daarbij zou het gaan om het huis van de moeder van een rapper die in verband wordt gebracht met drugshandel.

De rapper zelf, Danzel S., raakte dinsdag zwaargewond bij een schietpartij in Amsterdam-Zuid. Bij een woning van een andere rapper in dezelfde straat werd die dag ook geschoten.

Of er enig verband is met de beschieting van vannacht is niet duidelijk.