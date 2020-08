Politie: Jacob Blake was agressief, had een mes

De politievakbond in de Amerikaanse stad Kenosha zegt dat de vorige week neergeschoten Jacob Blake voorafgaand aan het incident agressief was en een mes bij zich droeg. Zo zou hij een agent in een hoofdklem hebben gehouden.

De details staan in een verklaring die de advocaat van de politievakbond naar buiten heeft gebracht, naar eigen zeggen om de onjuiste informatie tegen te spreken die de advocaten van de 29-jarige Blake zelf verspreiden. Die zeggen dat hun cliënt bij het incident niets te verwijten viel.

Stroomstootwapen

Volgens de politie werden agenten opgeroepen vanwege een melding van een beller dat Blake de auto en de sleutels van hem of haar wilde stelen. Ter plaatse bleek Blake een mes bij zich te hebben. De agenten wisten dat er een arrestatiebevel tegen hem liep vanwege aanranding,

De 29-jarige man reageerde volgens de politie niet op bevelen om het mes te laten vallen, waarop de agenten hem met een stroomstootwapen onder controle probeerden te krijgen. Toen dat niet lukte, ontstond een handgemeen, waarbij Blake zich met geweld zou hebben verzet.

Het incident eindigde ermee dat een agent Blake van dichtbij zeven keer in zijn rug schoot, wat in de dagen erna leidde tot ongeregeldheden in verschillende Amerikaanse steden. Betogers zien in de zaak een bewijs dat de Amerikaanse politie excessief geweld gebruikt tegen zwarte mensen zoals Blake.

Handboeien

De advocaten van Blake zelf hebben voor zover bekend nog niet gereageerd op de verklaring van de politie. Wel zeiden ze eerder dat hij niets had gedaan om de politie te provoceren.

Blake ligt nog altijd zwaargewond in een ziekenhuis. De handboeien die hij sinds zijn opname droeg vanwege het eerdere arrestatiebevel zijn inmiddels losgemaakt. Dat is volgens zijn advocaat gedaan omdat de rechter het arrestatiebevel heeft opgeheven.