Rotterdamse havendirecteur in Beiroet: haven mooier maken dan hij was

Lifeline

"Nederland heeft wat te bieden als het gaat om expertise over hoe je een haven inricht", zegt Hester Somsen, die de afgelopen weken leiding gaf aan het crisisteam in Beiroet. Ze vertelt dat het besef er meteen was, hoe belangrijk de haven is.

"Moet je je voorstellen dat bij ons de haven Rotterdam er half uit zou liggen, en wat daar dan de impact van zou zijn. Zeker in een land als Libanon waar de haven een lifeline is. Zowel voor het importeren van voedsel, brandstof en allerlei andere eerste levensbehoeften als om de economie draaiende te houden en verdere schaarste te voorkomen."

Verbetering

Volgens Somsen staat de stabiliteit van Libanon voorop: "Als Libanon een stabiel land is en blijft, dan is dat goed voor de veiligheid in de regio. Dat betekent dat Libanezen hier kunnen blijven. Stabiliteit in Libanon willen betekent dat je moet bijdragen aan de economische activiteiten die hier zijn."

Ook Koeweit, China en de Verenigde Arabische Emiraten hebben belangstelling getoond voor de reconstructie van de haven. René van der Plas komt met zijn havenhart graag terug naar Beiroet. "Ik hoop oprecht dat wij vanuit de Nederlandse maritieme sector een hele goede bijdrage kunnen leveren aan het herstel en de herontwikkeling van de haven en hopelijk kunnen we hem mooier en beter maken dan hij was. Dat zou heel erg mooi zijn. Ik hoop echt voor de mensen dat dit een kans op verbetering is."