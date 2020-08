Turkse advocaat overleden na hongerstaking

Na 238 dagen hongerstaking is de Turkse advocaat Ebru Timtik gisteravond overleden in een ziekenhuis in Istanbul, meldt haar werkgever op Twitter. De 42-jarige Timtik is vorig jaar veroordeeld tot ruim dertien jaar cel. Ze wordt ervan beschuldigd banden te hebben met het extreemlinkse Revolutionaire Bevrijdingsleger (DHKPC-C), een terroristische organisatie die in het verleden aanslagen heeft gepleegd in Turkije.

Met haar hongerstaking wilde de advocaat een eerlijk proces afdwingen. Ook haar collega Aytac Ünsal is al maanden in hongerstaking. Zijn toestand is kritiek.

Ünsal werd vorig jaar tot meer dan tien jaar cel veroordeeld, net als Timtik vanwege banden met terroristen. De twee kondigden in april aan dat ze hun hongerstaking zouden volhouden, zelfs als dat tot hun dood zou leiden.

Politiek proces

Timtik en Ünsal waren lid van de inmiddels verboden Vereniging voor Progressieve Advocaten. Ze waren als advocaten betrokken bij een aantal gevoelige rechtszaken over politiegeweld bij anti-regeringsdemonstraties en martelingen in gevangenissen, zegt Turkije-correspondent Mitra Nazar.

"De Turkse regering brengt de advocatenvereniging van de twee in verband met de terroristische DHKPC-C. Maar volgens hun advocaten en internationale mensenrechtenorganisaties ontbreekt het bewijs daarvoor."

Deze maand riepen onder meer de stichting Lawyers for Lawyers en meerdere mensenrechtenorganisaties de Verenigde Naties op om in te grijpen in de zaak van Timtik, Ünsal en zestien andere opgepakte advocaten "Ze noemen dit een politiek proces dat er puur op is gericht om regeringscritici de mond te snoeren", zegt Nazar.

Aan de gevel van de Orde van Advocaten in Istanbul hangt een spandoek van Ebru Timtik. "Ze is onsterfelijk", roepen aanwezige demonstranten: