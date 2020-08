Vrijwilligers zoeken naar verdwenen hardloper in Haagse Bos

Tientallen vrijwilligers zoeken in en rond het Haagse Bos naar de vermiste Niek de Graaf. De 56-jarige De Graaf wordt sinds dinsdagochtend 08.45 uur vermist. Hij kwam niet thuis, nadat hij was gaan hardlopen in het Haagse Bos, meldt Omroep West.

Eerdere zoektochten van de politie bleven zonder resultaat. Een groep van zeventig tot tachtig vrijwilligers verzamelde zich vanochtend en ging daarna de wijk rondom het bos en het bos zelf in. Zij reageerden op een oproep die De Graafs dochter Lucy deed op Facebook om te helpen bij de speurtocht.

De vrijwilligers kregen bij aankomst een flyer met enkele foto's en De Graafs signalement. Hij is 1,90 meter lang, draagt een rood shirt, zwarte hardloopbroek en opvallend blauwe hardloopschoenen.