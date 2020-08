'Mensen die puin ruimden na explosie Beiroet lopen risico op kanker'

Duizenden Libanezen die na de verwoestende explosie in Beiroet in het puin op zoek gingen naar slachtoffers en bezittingen, lopen het risico op longkanker. De kans is groot dat ze fijne asbestdeeltjes hebben ingeademd die jaren na blootstelling longkanker veroorzaken, zegt hoogleraar luchtverontreiniging Charbel Afif in The National. Ook de vele vrijwilligers, arbeiders en hulpverleners die in de weken daarna puin hielpen ruimen in de wijken rond de haven lopen risico.

Bijna 200 mensen kwamen om door de explosies op 4 augustus, 6000 mensen raakten gewond. Zo'n 40.000 gebouwen raakten beschadigd, zowel historische paleizen als moderne wolkenkrabbers en woonhuizen. Vooral gebouwen die in de tweede helft van de twintigste eeuw waren gebouwd, bevatten veel asbest in verlaagde plafonds, golfplaten daken en leidingen.

Geen bescherming

Er is veel kritiek op de overheid, die het na de ontploffing liet afweten en pas na twee weken het leger inzette om hulp te verlenen. Daarom gingen bewoners zelf maar aan de slag.

Hoewel de Libanezen via folders en sociale media werden voorgelicht hoe ze zichzelf konden beschermen tijdens de opruimwerkzaamheden, is daar door de overheid niet op gecontroleerd. Veel mensen droegen gezichtsmaskers of mondkapjes, allereerst om zich te beschermen tegen corona. Maar "dat is nog geen bescherming tegen asbest", aldus Afif. "We raadden ze aan een speciaal masker te gebruiken met een goed filter, maar die waren nauwelijks verkrijgbaar."

"Het is nu onmogelijk om te zeggen wat de effecten van deze explosie zullen zijn op de bevolking in en rond het getroffen gebied", zegt Jina Talj, directeur van een milieuorganisatie.