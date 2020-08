Japanse media: premier Abe stopt om gezondheidsredenen

De Japanse premier Shinzo Abe treedt af, melden Japanse media. De rechts-conservatieve regeringsleider geeft vanochtend (Nederlandse tijd) een persconferentie waarin hij vermoedelijk bekendmaakt dat hij zijn termijn niet uitdient.

Volgens Japanse media stopt Abe om gezondheidsredenen. Hij kampt met een chronische darmziekte en moest dinsdag voor de tweede keer in korte tijd naar het ziekenhuis.

Zijn ambtstermijn zou in september volgend jaar aflopen. De 65-jarige Abe is sinds 2012 Japans regeringsleider. Eerder was hij dat van 2006 tot 2007. Daarmee is hij de langstzittende premier van het land.