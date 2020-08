Wekdienst 28/8: Rotterdam komt met besluit mondkapjesplicht • Halfjaarcijfers Schiphol

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft officieel zijn nominatie als presidentskandidaat geaccepteerd. Hij wil dus nog een termijn in het Witte Huis blijven. Met nog krap twee maanden te gaan tot de presidentsverkiezingen en een achterstand in de peilingen op zijn Democratische rivaal Joe Biden, probeerde Trump in zijn acceptatiespeech kiezers te overtuigen op hem te stemmen.

"Zijn toespraak was een mix van optimistische vergezichten ("Amerika is de fakkel die de hele wereld verlicht") en hel en verdoemenis ("alles wat we bereikt hebben is in gevaar")", schrijft correspondent Arjen van der Horst.