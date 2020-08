Frankrijk schort omstreden vogeljacht met lijm op

Franse jagers mogen voorlopig geen vogels meer vangen met een lijmstok, heeft president Macron bepaald. Het gaat om een omstreden techniek, die nog is toegestaan in vijf regio's rond Nice en Marseille.

Bij de methode smeren jagers stokken en takken met lijm in, waar vogels dan niet meer vanaf komen. Ze willen zo vooral merels en lijsters vangen. Onder meer lijsterpaté staat in Frankrijk bekend als delicatesse.

Frankrijk ligt al langere tijd onder vuur vanwege het toestaan van de vangtechniek. Die is in EU-verband al sinds 1979 verboden, maar Frankrijk maakte dus een uitzondering voor vijf zuidelijke regio's. Daarvoor is het land door de Europese Commissie op de vingers getikt.

Wreed

Vogelbeschermers noemen het gebruik van lijmstokken wreed. Ze zeggen dat vogels die vast komen te zitten erg lijden en dat ook beschermde vogels het slachtoffer zijn.

Franse jagers stellen daartegenover dat het om een traditie gaat die aan strenge beperkingen is gebonden en dat de vogelstand er niet onder lijdt. Vogels die ze niet willen hebben, maken ze naar eigen zeggen schoon en laten ze vrij.

Frankrijk schort het gebruik van de lijmstok nu tot 1 januari 2021 op. Macron kiest nog niet voor een definitief verbod, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

64 soorten

BirdLife International zegt tegen de BBC dat Frankrijk van alle EU-landen vogels het slechtst beschermt. In het land mag volgens de beschermingsorganisatie op 64 soorten worden gejaagd, terwijl het Europese gemiddelde op 30 ligt.

In Nederland mag maar op drie vogels worden gejaagd: de wilde eend, de fazant en de houtduif.