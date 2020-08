Nertsenfokkers vinden dat ze 'een trap na krijgen' van Kamerlid D66

Tweede Kamer worstelt nog met stopregeling voor nertsenfokkerijen

In 2013 werd een wet aangenomen die verbiedt om pelsdieren te houden en te doden. De 120 nertsenfokkerijen die er nu nog in Nederland zijn, mogen volgens die wet openblijven tot 2024, maar mogen hun bedrijf niet uitbreiden.

Door het hoge aantal coronabesmettingen wordt er opnieuw naar de sector gekeken. In juli schreven de ministers De Jonge en Schouten al dat alle nertsenfokkerijen preventief geruimd zouden worden wanneer het aantal besmettingen na 15 augustus zou blijven oplopen. Omdat dit het geval is, maar er nog geen definitief besluit is, wachten nertsenfokkers dat in spanning af.

Een deel van de Tweede Kamer vindt dat er een compensatieregeling moet komen voor nertsenhouders, die hen moet verleiden om nu al te stoppen met hun bedrijf. Aan de andere kant vragen sommige partijen zich af hoe zinvol het is om geld uit te geven aan een sector die er na 2024 sowieso mee moet ophouden.