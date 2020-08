Grapperhaus: bij huwelijk scherp geweest op coronaregels

Minister Grapperhaus heeft er bij zijn huwelijk afgelopen zaterdag verschillende keren op aangedrongen dat mensen de coronaregels zouden respecteren. Dat antwoordt hij op vragen naar aanleiding van beelden die werden uitgezonden door SBS Shownieuws. Daarop is te zien dat mensen dicht bij elkaar staan op de trappen van het stadhuis van Bloemendaal.

Grapperhaus zei dat de bruiloft expres "in een kleine setting is gevierd", met alleen gezinnen en een paar goede vrienden. Hij benadrukte dat hij en zijn vrouw het gezelschap steeds op het hart hebben gedrukt dat ze zich aan de anderhalve meter moesten houden en aan de hygiëneregels moesten denken.

"Heel veel mensen weten dat donders goed en doen dat ook goed, maar het is best lastig want het is een emotionele gebeurtenis". Hij erkent dat hij niet honderd procent kan garanderen dat de regels constant zijn gevolgd.