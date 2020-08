Veel meer meldingen seksueel geweld, maar nog steeds 'topje van de ijsberg'

Veel slachtoffers schamen zich en zwijgen daarom over wat er gebeurd is, ziet Bicanic. "60 tot 70 procent van de slachtoffers doet niks tijdens een verkrachting of aanranding, of werkt mee. Maar het stereotype beeld in films is dat mensen schoppen en slaan, gillen en wegrennen. Als je dat als slachtoffer niet gedaan hebt, voel je jezelf laf. Die oude mythes moeten worden weggenomen."

Zwijgen erover is schadelijk, ziet ze. "Door de herinnering te vermijden en te verdringen, bijvoorbeeld door veel te sporten, werken en drugs of drank te gebruiken, gaan mensen slecht slapen. Ze worden prikkelbaar en trekken zich terug. Daardoor raken ze geïsoleerd en krijgen ze uiteindelijk een angststoornis of depressie. De helft van de mensen die geen hulp vraagt na een verkrachting krijgt na zes maanden posttraumatische stressstoornis."