Familie vermoorde Eindhovenaar verhoogt tipgeld naar 95.000 euro

De nabestaanden van een in 2017 geliquideerde man uit Eindhoven hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Boxtel al 50.000 euro uit, maar omdat dat nog niet leidde tot de gouden tip hebben de nabestaanden er nog eens 25.000 euro bovenop gedaan.

Eerder loofde ook justitie al een beloning van 20.000 euro uit, waardoor het totale bedrag op 95.000 euro staat.

"Misschien gaat er iemand praten", zegt Noud van Boxtel, de broer van het slachtoffer, tegen Omroep Brabant. "De politie vertelt ons heel erg weinig of ze weten niets. Drie jaar later weten we eigenlijk net zo veel als we in 2017 wisten."

Bekende in criminele milieu

Op 7 mei van dat jaar werd de toen 32-jarige Johan voor zijn huis in Eindhoven doodgeschoten. Op beelden die zijn uitgezonden door televisieprogramma Opsporing Verzocht is te zien dat hij door twee mannen is opgewacht. Zij schoten hem van dichtbij dood nadat hij zijn auto had geparkeerd.

Van Boxtel was een bekende in het criminele milieu. De politie denkt dat hij een rol speelde in de hennephandel en maakte bovendien bekend dat hij zich bedreigd voelde.

'Het is gewoon een hel'

Zijn broer zegt dat de familie na jaren van onzekerheid wanhopig is. "We willen gewoon duidelijkheid, zodat we meer rust krijgen. Misschien kunnen we het dan een plaatsje geven. Misschien lukt dat als de daders achter tralies zitten. Ik weet het niet. We leven al drie jaar in onzekerheid. Het is gewoon een hel."

De familie hoopt door het verhogen van de beloning op meer aandacht voor de zaak. "We vinden het veel te stil. Andere zaken komen talloze keren voorbij in Opsporing Verzocht. Mijn broer is er maar één keer op geweest."