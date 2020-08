Belgische regering wist al langer van zaak rond overleden arrestant

De Belgische regering was al langer op de hoogte van de dood van een Slowaakse man, die omkwam nadat hij hard was aangepakt door acht politie-agenten. De huidige minister van Binnenlandse Zaken De Crem zegt dat zijn voorganger daar zelfs een gesprek over heeft gehad met de Slowaakse ambassade. Die voorganger, Jan Jambon van de grootste Vlaamse partij N-VA, ontkende dat eerder nog.

De zaak draait om de dood van de 38-jarige Slowaakse bouwondernemer Jozef Chovanec. Hij werd ruim twee jaar geleden gearresteerd op de luchthaven van Charleroi, nadat hij geen instapkaart voor het vliegtuig kon tonen.

Hitlergroet

In de cel verwondde hij zichzelf, waarna acht politieagenten hem hardhandig in bedwang houden. Eén van hen gaat minuten op het lichaam van Chovanec zitten, een ander brengt de Hitlergroet. Beelden van het incident lekten vorige week uit en veroorzaakten veel commotie in België.

Vandaag werden de ministers Geens van Justitie en De Crem van Binnenlandse Zaken in het parlement gehoord over de zaak. De Crem zegt dat hij zelf niets over de zaak wist, maar dat de top van de federale politie wel op de hoogte was, net als oud-minister Jambon van Justitie.

Reconstructie

Jambon is nu minister-president van Vlaanderen en ontkende vorige week nog op de tv-zender VTM dat hij was ingelicht over de zaak. "Er is tot op mijn niveau nooit, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest." Vandaag belooft hij om ook naar het Belgisch parlement te komen voor verdere uitleg.

Minister van Justitie Geens stelt dat hij misschien over de zaak is ingelicht, maar dat hij daar niets meer van weet. Wel komt er nu een reconstructie van de feiten. Daaruit moet onder meer blijken of de dood van Chovanec een direct gevolg is van het handelen van de politie. Vorig jaar werd zo'n reconstructie nog geweigerd.