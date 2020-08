Gevluchte tbs'er Henk E. opgepakt op Texel

Op Texel is de voortvluchtige tbs'er Henk E. (61) opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie. E. was met verlof toen hij op 4 juli werd betrapt bij een inbraak in een vakantiehuisje in het Zeeuwse Westkapelle. Hij wist toen te ontsnappen en werd op 27 juli nog op de Coolsingel in Rotterdam gezien.

De tbs'er werd in 1998 veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam.

Onder welke omstandigheden E. is aangetroffen, is nog niet duidelijk. Het OM zegt op een later moment met meer informatie te komen.

Gisteren besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Dat leverde 27 tips op.