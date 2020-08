Omgekomen surfer Grevelingenmeer stierf natuurlijke dood

De surfer die gistermiddag overleed op het Grevelingenmeer in Zeeland is volgens de politie een natuurlijke dood gestorven.

Het slachtoffer zou een 69-jarige windsurfer uit Duitsland zijn, meldt Omroep Zeeland.

De hulpdiensten werden gisteren aan het eind van de middag gealarmeerd na de vondst van een surfplank in de buurt van Brouwershaven. Even later werd ook de surfer gevonden.

Hij werd ter plaatse gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Het onderzoek naar het incident is afgesloten.