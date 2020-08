'Verstoten officiële minnares Thaise koning weer in genade aangenomen'

De Thaise koning is de laatste dagen onder vuur komen te liggen in zijn land. Er zijn steeds meer protesten tegen de regering en sinds kort dus ook tegen de koning zelf. Dat laatste is opmerkelijk omdat kritiek op het koningshuis verboden is in Thailand en er zware straffen op staan.

'Nooit in Thailand'

Sinds zijn aantreden heeft Vajiralongkorn steeds meer macht naar zich toegetrokken. Zo heeft hij enkele legereenheden onder zijn zeggenschap geplaatst en kan hij zelf beslissen over de financiën van het koningshuis.

Maar wat de demonstranten het meest dwars zit, is dat hun eigen koning bijna nooit in Thailand is. Hij zit het grootste deel van zijn tijd in Duitsland. Ook zijn vrouw, koningin Suthida, woont niet in Thailand. Zij woont ook niet samen met de koning, maar heeft een eigen huis in Zwitserland.