Verbreding A27 kan doorgaan, bezwaren afgewezen door Raad van State

De A27 tussen Houten en Hooipolder mag worden verbreed. De Raad van State heeft vrijwel alle bezwaren die er waren tegen het tracébesluit ongegrond verklaard.



Die bezwaren waren vooral ingediend door mensen en bedrijven die langs dat gedeelte van de snelweg wonen. In totaal lagen er 45 bezwaarschriften.

Bomen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet haar plannen op één punt opnieuw bekijken. In het huidige plan staat dat er bomen aangeplant worden bij knooppunt Noordeloos, waar twee tankstations en een aantal horecagelegenheden zitten. De bomen die daar worden geplant, komen in plaats van bomen die sneuvelen bij het verbreden van de weg.

De angst bestaat dat die bomen het zicht wegnemen op de bedrijven. De minister krijgt twintig weken de tijd om duidelijk te maken of al die bomen echt nodig zijn en of ze wel goed heeft gekeken naar het belang van de ondernemer, meldt RTV Utrecht.



De A27 is op veel plekken nog tweebaans. Over een lengte van 47 kilometer wordt de weg verbreed. Ook worden veel bruggen op het traject aangepakt en wordt knooppunt Hooipolder vernieuwd.