78 mensen levend uit Indiaas flatgebouw, reddingsoperatie gestopt

De reddingsoperatie in de Indiase industriestad Mahad na het ineenstorten van een appartementengebouw is na 33 uur stopgezet. Hulpverleners hebben geen hoop meer dat ze nog mensen levend onder het puin vandaan kunnen halen.

Volgens The Indian Express zijn reddingswerkers erin geslaagd om 78 mensen te redden uit de resten, onder wie een jong kind. Zestien mensen overleefden de ramp niet.

Zeker vijf mensen worden verantwoordelijk gehouden voor de ramp en zijn aangeklaagd, onder wie de bouwer, de architect en de aannemer.

Gewaarschuwd door de buurman

Van het gebouw met vier verdiepingen stortten maandag de bovenste drie verdiepingen in. Dat gebeurde aan het begin van de avond. Er woonden zo'n veertig gezinnen. Een aantal bewoners slaagde erin op tijd naar buiten te komen, mede dankzij een oplettende medebewoner.

Veel mensen werden gewaarschuwd door een man die op de vijfde verdieping van het gebouw woonde. Toen hij uit zijn werk thuiskwam, waarschuwde zijn dochter hem dat het gebouw licht bewoog. "Ik geloofde haar eerst niet, maar later voelde ik het ook", vertelt hij tegen The Indian Express.

Hij zei tegen zijn familie dat iedereen naar buiten moest en vervolgens klopte hij op zoveel mogelijk deuren om ook andere bewoners te waarschuwen dat ze het gebouw uit moesten. Niet iedereen slaagde daarin, omdat er maar een paar minuten zat tussen de waarschuwing en de ineenstorting van het gebouw.

Al eerder scheuren

Waar de mannen die zijn aangeklaagd precies van verdacht worden is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk hebben ze de voorschriften overtreden. Het gebouw was maximaal tien jaar oud en zou al eerder scheuren hebben vertoond.

De instorting zou in ieder geval niet zijn veroorzaakt door de moessonregens. Volgens buurtbewoners is er in Mahad weinig regen gevallen.

De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd. Hij zei dat zijn gedachten bij de getroffen families zijn en dat hij hoopt dat de gewonden snel herstellen.