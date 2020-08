Opnieuw militaire oefening Grieken in Middellandse Zee

Frankrijk, Griekenland, Italië en Cyprus beginnen vandaag aan een militaire oefening in de Middellandse Zee. De oefening gaat volgens Griekenland drie dagen duren.

De oefening komt op een moment dat de spanningen tussen Griekenland en Turkije hoog zijn opgelopen over een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. De twee NAVO-landen liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren.

De Turken zoeken vlak voor de kust, bij het Griekse eiland Kastellorizo, naar aardgas. Maar de zee om dat eiland is volgens internationaal zeerecht onderdeel van de exclusieve economische zone van Griekenland. Turkije is er verbolgen over dat het geen aanspraak kan maken op het aardgas in dat deel van de Middellandse Zee. Ook met Cyprus en Egypte ligt Turkije in de clinch over de vindplekken van aardgas.

Het is niet de eerste militaire oefening in het gebied. Twee weken geleden hielden Frankrijk en Griekenland er tot ongenoegen van Turkije ook een oefening. Ook met de VS hield Griekenland twee dagen geleden een oefening in de buurt van het Griekse eiland Kreta.