Stille tocht voor doodgeschoten vrouw in Arnhem

In Arnhem wordt zaterdagavond een stille tocht gehouden voor de 35-jarige vrouw die daar maandag werd doodgeschoten. De vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De organisatoren verwachten ongeveer 200 tot 250 deelnemers, meldt Omroep Gelderland. De tocht voert van een wijkcentrum in Presikhaaf naar de woning in de Floriszstraat waar de schietpartij plaatsvond.

"Daar worden bloemen en kaarsjes aangestoken. Ik roep iedereen op om witte rozen mee te nemen", zegt de organisator bij de regionale omroep."Ze was een vriendin van ons en heeft een herdenking verdiend." Voor de dochters van de overleden vrouw wordt een inzamelingsactie gehouden.

Gisteren is een 46-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de schietpartij. Buurtbewoners meldden aan Omroep Gelderland dat er mogelijk sprake is van een conflict in de relationele sfeer.