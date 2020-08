Wekdienst 26/8: Storm richt lokaal schade aan • Dag twee hoger beroep Mladic

Wat heb je gemist?

Storm Francis, de eerste van het seizoen, ging vannacht tekeer. Op meerdere plekken is er schade ontstaan. Het gaat vooral om gevelschade, omgewaaide bomen en waterschade.

In Den Haag raakte een vrouw lichtgewond doordat een boom omwaaide. Voorbijgangers hebben haar onder de takken vandaan gehaald. In Heerhugowaard viel een bouwsteiger om en in Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Het puin kwam op straat terecht.

Regionale omroep Rijnmond meldt dat er in de regio Rotterdam meer dan veertig meldingen van schade zijn. Het hoogtepunt van de storm was vanochtend tussen 04.00 en 05.00 uur, met plaatselijk windstoten van boven de 100 kilometer per uur. De code geel-waarschuwing geldt nog tot 08.00 uur vanochtend.