Opnieuw schietincident in Amsterdamse Vechtstraat; een gewonde

In de Vechtstraat in Amsterdam is vannacht opnieuw geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Vannacht rond 04.00 uur werd er geschoten in de straat in Amsterdam-Zuid. Gisteren raakte een man gewond bij een schietincident in dezelfde straat. Volgens Het Parool ging het om een 23-jarige rapper die lid is van een rapformatie. Die groep wordt volgens de krant gelinkt aan internationale drugshandel.

De politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij en verwacht in de loop van de dag meer informatie naar buiten te brengen. Getuigen worden gevraagd zich te melden.