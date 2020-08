Streng Spanje ziet aantal besmettingen toch oplopen, hoe kan dat?

Spanje heeft nou eenmaal een samenleving waarbij veel op straat wordt geleefd en waarbij mensen veel fysiek contact hebben, zegt de correspondent. Dat erkennen ook veel andere inwoners van het land: de sociale cultuur van het land leidt soms tot moeilijke situaties.

"Ikzelf geef nog steeds niemand een kus", zegt Elise van Dieren, die in Madrid woont. "Maar mijn vrienden, die allemaal verstandige mensen zijn, deden dat wel heel snel in juni al." Eric Rethans, die ook in Spanje woont, herkent dat. "De Zuid-Europese cultuur is veel socialer en familiegericht dan in het noorden, waardoor meer en vaker groepen mensen bij elkaar komen."

'Minder social distancing'

De Nederlander Erwin Siekman woonde tijdens de lockdown in Nederland, maar verhuisde daarna terug naar Madrid. "Wat mij opvalt, is dat mensen hier niet aan social distancing doen." Ook is het volgens Siekman opvallend dat de terrassen een safe place lijken. "Men doet meteen het mondkapje af en zit gerust met een grote groep, zonder onderlinge afstand, met elkaar te praten en drinken. Dit zie je dan ook terug in groepen die elkaar ontmoeten op straat. Iedereen kust en omhelst elkaar met het gevoel 'van je vrienden kan je het niet krijgen'."

Deze Spanjaarden lijken ook te beseffen dat hun sociale gewoontes een rol spelen: