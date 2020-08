'Mensen kunnen slecht inschatten of ze corona hebben'

Bijna de helft van een groep mensen die covid-19 hebben gehad, merkte dat zelf niet of nauwelijks op. Het gaat om deelnemers aan een onderzoek van bloedbank Sanquin, dat nog niet door vakgenoten is beoordeeld. Sanquin vond antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van mensen die dachten dat ze geen covid-19 hadden gehad.

Sanquin stuurde vrijwilligers die begin mei plasma doneerden een vragenlijst toe. Van de 3767 respondenten bezaten er 239 antistoffen tegen het virus. 48 procent van hen dacht echter géén covid-19 te hebben gehad. Een aantal mensen had helemaal geen klachten ervaren, anderen hadden wel klachten, maar dachten dat ze bijvoorbeeld hooikoorts of griep hadden.

Geur- en smaakverlies

"Wat opviel aan de klachten was dat veel meer mensen die antistoffen hadden geur- en smaakverlies rapporteerden dan mensen die geen antistoffen hadden", zei hoofdonderzoeker Katja van den Hurk in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Ruim 40 procent van de mensen met antistoffen in hun bloed gaf aan geur- en smaakverlies te ervaren terwijl maar 5 procent van de mensen zonder antistoffen dat gevoel had.

Volgens Van den Hurk is het een duidelijke indicatie dat zulke klachten waarschijnlijk op corona duiden. "Dat bevestigt wat al in andere onderzoeken is gerapporteerd", zegt ze.

Van de mensen die dachten dat ze wél een besmetting hadden doorgemaakt, bezat slechts 20 procent antistoffen tegen het virus. Sanquin concludeert dat mensen slecht kunnen inschatten of ze besmet zijn met het coronavirus en raadt mensen aan om zich ook bij milde klachten te laten testen.