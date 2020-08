Nieuwe programmering NPO: meer informatie en ontspanning in coronatijd

De Nederlandse Publieke Omroep heeft de programmering voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Ondanks de belemmeringen die de coronacrisis oplevert, komen er veel nieuwe NPO-programma's aan.

"Corona heeft onze levens totaal veranderd en de publieke omroep heeft zich razendsnel aangepast", zegt NPO-directeur Frans Klein. "Nederland wil nog meer geïnformeerd worden, maar ook even ontsnappen aan de realiteit." Klein belooft in die behoeftes te voorzien.

Een van de boegbeelden wordt De Vooravond, met Renze Klamer en Fidan Ekiz, dat De Wereld Draait Door moet doen vergeten. De NPO verwacht ook veel van Kamp van Koningsbrugge, waarin vijftien gewone Nederlanders aan een van de zwaarste opleidingen van Nederland beginnen: die van de commandotroepen. De presentatie is in handen van Jeroen van Koningsbrugge.

Nieuw is ook de talkshow Pauw, die op locatie gaat. Jeroen Pauw trekt het land in om met mensen te praten die niet naar de studio kunnen komen, zoals gedetineerden en patiënten in een ziekenhuis. De in het verleden succesvolle voetbalkomedie All Stars keert terug. De karakters uit die serie zijn een dagje ouder. All Stars & Zonen speelt zich af op de velden waar hun kinderen nu voetballen.

Actualiteit: Libanon en de VS

Voor het komende halfjaar staan ook programma's geprogrammeerd die aanhaken bij de actualiteit. Zo maakt Danny Ghosen onder de titel De Slag om Libanon een update over de situatie daar na de verwoestende explosie, begin deze maand in de haven van Beiroet. Dit programma wordt aanstaande maandag al voor het eerst uitgezonden.

Arnon Grunberg verstuurt in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november videobrieven uit de VS. De schrijver wil Amerikaan worden en belicht vanuit zijn eigen ervaring de mooie en de lelijke kanten van het land.

Wetenschap en diversiteit

De NPO investeert verder in kennis en wetenschap. "Ik vind dit essentieel, want kennis geeft een samenleving kracht", zegt bestuursvoorzitter Shula Rijxman. "We trekken daar 5 miljoen euro extra voor uit. Wij zijn er niet alleen voor de doemscenario's, maar ook voor de hoop en de oplossingen." Een deel van het geld is bestemd voor een online platform met de titel NPO Kennis.

Een ander speerpunt is diversiteit. Rijxman wil nieuwe talenten zien op "prominente" plekken. "We gaan samen met de omroepen nog scherper sturen op inclusiviteit: zowel voor als achter de schermen. We maken daarover met elkaar afrekenbare afspraken."

Heel Holland Bakt Kids

NPO Zapp zet op zaterdag- en zondagavond in op programma's waar kinderen en ouders samen naar gaan kijken. Bijvoorbeeld met Heel Holland Bakt Kids, de jeugdvariant van Heel Holland Bakt, met dezelfde presentatoren.

Verweggistan op zondagmorgen gaat over kinderen die naar een ver land verhuizen.

Podcast-app

Het aantal podcasts van NPO-radioprogramma's is de afgelopen jaren flink toegenomen. Nog dit jaar komt er een NPO-app waarop al deze podcasts worden gebundeld en te beluisteren zijn.