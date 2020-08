Republikeinse conventie van start, 'law and order' is de boodschap

"Als onze tegenstanders winnen, is niemand veilig in ons land." Met die stelling zette president Trump afgelopen week de toon in de aanloop naar de partijconventie van de Republikeinen, die de komende dagen in Charlotte in North Carolina wordt gehouden.

Het Amerikaanse verkiezingsseizoen wordt overschaduwd door sociale onrust in het land. In meerdere grote steden zijn nog geregeld protesten tegen politiegeweld en racisme. Die verlopen voor het overgrote deel vreedzaam, maar in de afgelopen weken sloeg de onrust in sommige steden om in uitbraken van geweld en plunderingen.

De Republikeinse conventie begint op de dag waarop in Amerika opnieuw een video viral gaat van een zwarte man die door een politieagent in de rug wordt geschoten. Jacob Blake uit Kenosha in Wisconsin vecht op een intensive care voor zijn leven. Republikeinen zullen het op hun conventie niet uitgebreid hebben over het lot van Blake, maar wel over de gewelddadige kant van de protesten tegen politiegeweld.

De boodschap van deze conventieweek zal zijn: de steden waar de sociale onrust uitdraait op geweld, worden bestuurd door Democraten. En zij hebben de zaak daar niet in de hand. Het verhaal zal gaan over law and order. Trump: "Ik ben de enige die staat tussen de Amerikaanse droom en anarchie, razernij en chaos."

Plunderingen in Chicago

Walid Mouhammad uit Chicago stapt behoedzaam over de troep in zijn winkeltje heen, de vloer ligt bezaaid met producten uit de schappen. Pakken koek, flessen sap, zakken chips, hele rekken zijn omgetrokken, de zaak is geplunderd en vernield. "33 jaar werk ligt aan puin", verzucht Walid, nog altijd geschokt van de aanblik. "Ze braken de deur open en hebben alles gesloopt."

Correspondent Lucas Waagmeester was bij Walid in de winkel en sprak ook met voorzitter van de Republikeinen in Chicago over het geweld: