Middelbare scholieren negatiever over kansen eindexamen na corona

Teddie uit Alkmaar haalde afgelopen schooljaar haar vmbo-diploma. Vanwege corona hoefde ze geen centraal examen te doen. Deze maand is ze doorgestroomd naar 4-havo.

Ze begrijpt dat veel jongeren bezorgder zijn geworden over hun schoolcarrière na een paar maanden thuisonderwijs. "Het was de afgelopen tijd heel anders. Je zat helemaal niet op school en alle lessen gingen online. Je kreeg minder uitleg en soms deden sites of apps die je nodig had het niet."

Zelf haalde ze haar examen op basis van de cijfers uit het schoolexamen. "Voor veel mensen heeft het in hun voordeel gewerkt, maar voor sommigen in hun nadeel. Ik zelf stond er wel goed voor maar heeft nog wel even geholpen dat ik zeker mijn diploma haalde."