Oostenrijk zet Russische diplomaat uit wegens bedrijfsspionage

Oostenrijk zet een Russische diplomaat uit die zich volgens de autoriteiten heeft schuldig gemaakt aan bedrijfsspionage. De gedragingen zijn in strijd met de bepalingen het Verdrag van Wenen waarin de rechten en plichten van diplomaten staan omschreven zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Russische ambassade heeft kritiek op het besluit en noemt de beschuldiging ongefundeerd. "De uitwijzing is schadelijk voor de onderlinge betrekkingen", staat in een verklaring, waarin verder wordt gezinspeeld op spoedige tegenmaatregelen.

Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung bespioneerde de diplomaat jarenlang een hightechbedrijf. Hij zou daarbij zijn geholpen door een Oostenrijkse werknemer.

Die zou de naam van de Rus hebben genoemd. Tegenover de autoriteiten beriep de diplomaat zich vervolgens op zijn diplomatieke onschendbaarheid en hij weigerde over de zaak een verklaring af te leggen. Hij moet het land op 1 september verlaten.

Omgekochte legerkolonel

Twee jaar geleden speelde er een andere spionagekwestie waar Rusland bij betrokken was. Volgens bondskanselier Kurz hebben de Russen zo'n 30 jaar via een omgekochte legerkolonel informatie verkregen over Oostenrijkse defensiezaken, werd eind 2018 bekend.