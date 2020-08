Tienduizenden demonstranten in Wit-Rusland, Defensie dreigt met leger

In Wit-Rusland is het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de hoofdstad Minsk volgestroomd met demonstranten. Vandaag staat een 'Mars voor het nieuwe Wit-Rusland' gepland, waarmee de betogers definitief hopen af te rekenen met het bewind van president Loekasjenko. Ook in andere steden in Wit-Rusland gaan mensen de straat op.

Uit Minsk komen video's van een bomvol plein: