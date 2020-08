Iran: passagiers Oekraïense rampvlucht waren na eerste inslag nog in leven

Het Oekraïense passagiersvliegtuig dat in januari boven Teheran werd neergeschoten, werd geraakt door twee raketten. In de 25 seconden tussen de inslagen was een deel van de inzittenden nog in leven.

Dat blijkt uit de analyse van data afkomstig uit de zwarte doos van het toestel, meldt de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie. Het is de eerste officiële verklaring over de inhoud van de data en stemopnames uit de cockpit. De zwarte doos werd afgelopen juli naar Frankrijk overgebracht voor onderzoek.

"In de negentien seconden nadat de eerste raket het vliegtuig raakt, wijzen de stemmen van piloten in de cockpit erop dat de passagiers in leven zijn", zei Touraj Dehghani-Zanganeh van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie op de staatstelevisie. Daarna houdt de opname op, vermoedelijk omdat de apparatuur beschadigd is geraakt.

"25 seconden na de eerste inslag, raakt de tweede raket het vliegtuig." Daarna stort het vliegtuig neer.

176 doden

Op 8 januari werd vlucht 752 van Ukraine International Airlines neergeschoten, net na vertrek van de luchthaven van Teheran. Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

In eerste instantie ontkende Iran de informatie van westerse veiligheidsdiensten dat het toestel was geraakt door Iraanse luchtafweerraketten. Later gaf Iran toe dat het vliegtuig per ongeluk is neergeschoten, omdat het werd aangezien voor een vijandelijk vliegtuig.

In die periode waren de spanningen tussen Iran en de VS op een hoogtepunt, na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS, vijf dagen eerder.

De informatie uit de zwarte doos die nu naar buiten is gebracht is deel van een rapport dat Iran later naar buiten zal brengen.