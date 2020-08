Hittegolf na 18 dagen in heel Nederland voorbij

Na achttien dagen eindigen vandaag de regionale hittegolven in Nederland. Ook in de laatste gemeentes waar de afgelopen dagen nog zo'n hittegolf heerste, wordt het vandaag niet meer 25 graden, zegt Weerplaza.

De regionale hittegolf duurde het langste in Volkel, Ell, Hupsel, Eindhoven, Arcen, en Maastricht. In die laatste drie plaatsen begon het zomerse weer met een tropische dag van 30 graden op 5 augustus. In Arcen werd ook de hoogste temperatuur gemeten: 37 graden op 8 augustus.

De hittegolf duurde officieel dertien dagen, van 5 tot 18 augustus. Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het bij het KNMI in De Bilt vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

18 augustus spelbreker

In Den Helder en Wijk aan Zee duurde de hittegolf korter, slechts acht dagen. Overigens was op veel dagen 18 augustus spelbreker: als het toen niet net onder de 25 graden was geweest, had de hittegolf op meerdere plekken langer geduurd.

De regionale hittegolf brak geen records: in 2018 duurde de periode van zomerse warmte 29 dagen, van 12 juli tot en met 9 augustus.