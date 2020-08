Wekdienst 23/8: opnieuw demonstraties Wit Rusland • NK wielrennen voor mannen

Wat heb je gemist?

Het Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugdraaien van bezuinigingen bij postbedrijf US Postal Service. Ook wil het Huis miljardensteun voor het bedrijf. Door bezuinigingen zijn er sinds enige tijd vertragingen met de bezorging van post. De Democraten vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben voor de presidentsverkiezingen van begin november, omdat veel Amerikanen per post stemmen.

Dinsdag zei de baas van de US Postal Service, die is benoemd door president Trump, dat hij vanwege de ophef de geplande bezuinigingen tot na de presidentsverkiezingen wil uitstellen, maar dat stelden de Democraten niet gerust. Het wetsvoorstel uit het Huis gaat nu naar de Senaat; daar hebben de Republikeinen de meerderheid en die lijken tegen.

Ander nieuws uit de nacht:

TikTok vecht Amerikaans verbod van muziekvideo-app aan: president Trump dreigt de app op zwart te zetten als de Amerikaanse tak van het Chinese bedrijf niet binnen 90 dagen wordt verkocht. TikTok zegt tegen CNN dat het bedrijf geen andere keus heeft dan Trumps decreet aan te vechten. Morgen wordt de zaak ingediend.

Dode man gevonden in woning Sint-Michielsgestel; verdachte aangehouden: de politie gaat uit van een misdrijf. Er is nog niets bekend over wie de dode man is en wat de rol is van de verdachte.

En dan nog even dit:

Hoe verspreidt corona zich tijdens een concert? Duitse wetenschappers onderzoeken dat om meer informatie te krijgen over de bewegingsstromen in een mensenmassa, en het gedrag van het publiek. Correspondent Wouter Zwart pakte het concert in Leipzig mee - in een zaal met duizenden mensen.

