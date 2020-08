Afgelasten, uitstellen of een alternatief carnavalsfeest? 'We moeten creatief zijn'

Vrijwilligers vallen in risicogroep

Het hangt van de omvang van een carnavalsvereniging af, of ze het risico kunnen nemen de voorbereidingen misschien voor niets te doen. Hessels: "Hoe meer leden, hoe groter de kans dat de groep zegt: we gaan toch door met de voorbereidingen." In dorpjes is volgens hem het tegenovergestelde het geval.

"Kleine dorpsverenigingen zeggen vaak: onze sponsoren haken af. Die sponsoren zijn vaak mensen uit de horeca en die hebben nu al moeite het hoofd boven water te houden." Daar komt bij dat in veel gevallen de vrijwilligers van de kleinere carnavalsclubs voornamelijk zestigers of zeventigers zijn volgens de burgemeester.

"Dat is een risicogroep en die mensen zeggen dan ook: we slaan een jaartje over." Vooral omdat carnaval vieren een aanjager van de landelijke uitbraak is gebleken.