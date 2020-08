Rotterdammers worden gek van ronkende patserbakken: 'Het is echt kinderachtig'

Peperdure sportauto's zijn het. Met heel veel pk's, die een ongekend geronk produceren. Elke zaterdagavond stellen de 'patserbakken' zich daar naast elkaar op. Om in een wolk van uitlaatgassen en met achterlating van stroken verbrand rubber tussen de kantoorgebouwen en woontorens naar hotel New York te racen. De bewoners van de Wilhelminapier in Rotterdam weten er alles van en komen steeds meer in het geweer.

"Ik weet dat ik in een grote stad woon, dus ik kan wel wat herrie hebben. Maar dit is echt heel heftig", zegt omwonende John Buijsman bij Rijnmond, "Bij sommige bewoners gaat het idee op om zelf drempels te kopen en neer te leggen. Die gasten realiseren zich niet dat dit wel gewoon een woonwijk is."

De overlast door wat de Rotterdammers 'stoere patserbakken' noemen, is niet nieuw. Maar tot voor kort vond die vooral op de Meent en de Kruiskade plaats, aan de andere kant van de Erasmusbrug. Sinds de gemeente daar de laatste maanden meer toezicht is gaan houden, verzamelen de auto's uit het duurdere segment zich op de Wilhelminapier, waar hun geronk extra luid klinkt tussen de hoge bedrijfsgebouwen en de woontorens.

Echt kinderachtig

"Vorige week stonden er gewoon een paar Maserati's naast elkaar. En dan drukken ze samen het gaspedaal in. Echt kinderachtig ", zegt Buijsman. Vooral de mensen die op de lagere verdiepingen van de woontorens wonen, hebben last van het geronk. En er lijkt geen grens te zitten aan het lawaai. Volgens de bewoners rijden de sportauto's soms de ondergrondse parkeergarage van de Rotterdam in en geven ze daar zoveel gas dat het alarm geactiveerd wordt van geparkeerde auto's.

De wijkraad van Katendrecht en de Wilhelminapier erkent dat er een probleem is. Binnenkort worden een aantal kruispunten verhoogd aangelegd. De hele Wilhelminapier wordt een (maximaal) 30 km per uur-zone. Maar daar blijft het niet bij. "Deze maatregelen gaan wat mij betreft nog niet ver genoeg", zegt wijkraadslid Danny de Vries. Op 2 september is er een overleg over wat er nog meer moet gebeuren om de overlast op de Wilhelminapier te beperken. Dat is nog drie zaterdagavonden.