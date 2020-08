Drie gewonden bij steekpartij Deventer, 'wraak na mishandeling'

Bij een steekpartij in Deventer zijn gisteravond rond 21.30 uur drie mensen gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden, onder wie een van de gewonden.

De steekpartij op een grasveldje aan de IJssel, pal bij de oude binnenstad van Deventer, leidde tot veel commotie. Een 34-jarige man uit Soesterberg zou om zich heen hebben gestoken. Een van de slachtoffers werd geraakt in het gezicht, de andere twee in hun been, meldt RTV Oost.

Een goed gesprek

De politie was snel ter plaatse. Dat was geen toeval. De politie was een uur eerder ook al uitgerukt naar hetzelfde grasveld. Daar werd de 34-jarige man uit Soesterberg mishandeld. "Ter plaatse bleek dat het slachtoffer geen aangifte wilde doen. Na een goed gesprek zijn de agenten weer gegaan". laat de politie weten in een persbericht.

Het lijkt erop dat de Soesterberger de mishandeling wilde wreken, door met een mes om zich heen te steken. Een van de drie gewonden is de man die hem eerder mishandelde. Die man, een 34-jarige Deventer, is ook aangehouden door de politie. Dat gebeurde in het ziekenhuis.

De aanleiding voor de mishandeling is onbekend.