Onrust in Zuid-Irak laait weer op na moordaanslagen op activisten

Acht agenten raakten volgens de lokale autoriteiten gewond. De schade aan het parlementsgebouw lijkt beperkt. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn aan de kant van de demonstranten. Eerder deze week schoten veiligheidstroepen met scherp op rellende actievoerders.

De onlusten in de stad worden gezien als de grootste sinds de massale anti-regeringsprotesten vorig jaar oktober. Die leidden tot de val van toenmalig premier Mahdi en kostte honderden actievoerders het leven.

Mohammed Tawfiq Allawi, de nieuwe premier, heeft deze week de politiechef van Basra ontslagen. Maar de demonstranten eisen dat de gouverneur van de stad per direct opstapt vanwege de moordaanslagen.

Wetteloosheid

"De afgelopen drie maanden heeft de premier zijn best gedaan, maar in die tijd is nog niemand vervolgd voor al die moorden", zegt Neurink. "Het probleem voor de actievoerders is de wetteloosheid. Milities kunnen gewoon hun gang gaan."

Gewapende groepen maken volgens de journalist grotendeels de dienst uit in de stad in het olierijke zuiden. Deze milities staan onder invloed van buurland Iran. De demonstraties richten zich ook op deze inmenging door gewapende militanten.

Op de achtergrond speelt een economische crisis en grote onvrede onder de bevolking. Vooral in het zuiden ontbreekt het inwoners aan basisvoorzieningen. "Demonstranten richten zich op het feit dat er geen elektriciteit is, wat verschrikkelijk is in een stad waar het over de 50 graden kan worden. Er is ook geen drinkwater en dat ligt vrijwel allemaal aan het feit dat er enorme corruptie is bij de overheid."