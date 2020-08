Californië vraagt Australië om hulp bij hevige bosbranden

Zeker 100.000 mensen is opgedragen om een veilig heenkomen te zoeken. "Zoiets als dit hebben we in vele jaren niet gezien", zei gouverneur Newson. Hij riep deze week de noodtoestand uit. Dat moet ervoor zorgen dat genoeg geld en middelen beschikbaar zijn voor de bestrijding van de branden.

Californië heeft jaarlijks te kampen met bosbranden, maar de laatste jaren worden ze steeds heftiger. Ook duurt het bosbrandenseizoen elk jaar langer door opwarming en extreme droogte, factoren die voor een groot deel worden gezien als gevolg van klimaatverandering.