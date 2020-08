Russiche oppositieleider Navalny onderweg naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is onderweg naar Berlijn. Rond 4.00 uur vannacht vertrok een Duits vliegtuig vanaf het luchthaven van de Siberische stad Omsk naar een kliniek. Een paar uur daarvoor meldde Navalny's woordvoerder op Twitter dat hij per ambulance naar het vliegveld was gebracht.

Navalny ligt sinds donderdagochtend in coma nadat hij tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou onwel was geworden. Zijn toestand zou nu stabiel zijn.

Navalny's team denkt dat hij is vergiftigd en wil daarom niet dat hij in Rusland wordt behandeld. De hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk zegt dat er bij Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening is vastgesteld, en dat er geen gif in zijn lichaam is gevonden.

Aanvankelijk gaven artsen geen toestemming om Navalny naar Duitsland over te brengen. Daarop vlogen Duitse artsen naar Omsk om hem te onderzoeken. Gistermiddag kregen de Duitsers alsnog toestemming.