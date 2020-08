Aantal gezinnen dat aanklopt voor steun voor schoolspullen bijna verdubbeld

Toch kan ook het Armoedefonds niet alle gezinnen helpen die hulp gevraagd hebben. In de vier jaar dat de actie bestaat, is het aantal aanmeldingen omhooggeschoten. Via lokale hulporganisaties klopten vorig jaar ruim 8000 gezinnen aan, dit jaar waren dat er al bijna 15.000.

"Toen we het aantal aanvragen zagen oplopen, hebben we zo veel mogelijk fondsen en donateurs aangeschreven", zegt Irene Verspeek van het Armoedefonds. Met het extra geld dat binnenkwam, lukte het om dit jaar ruim 10.000 passen uit te delen. Maar nu is het geld op. En dus grijpen duizenden gezinnen alsnog naast de pas.

Coronagolf komt nog

"De toename van het aantal kinderen waarvoor een pas is aangevraagd maakt pijnlijk duidelijk dat er in Nederland steeds meer kinderen zijn, waarvoor het kunnen kopen van een schoolagenda, tas of set pennen niet vanzelfsprekend is", zegt Verspeek.

En dan zijn de effecten van de coronacrisis nog niet eens te zien. De aanvragen voor het komende schooljaar werden namelijk al gedaan voor corona toesloeg. "We verwachten dat we volgend jaar door deze crisis nog meer aanvragen krijgen", zegt Verspeek. "We horen nu al verhalen van gezinnen die al hun inkomsten verliezen. Als zij kinderen hebben die naar de middelbare school gaan, zullen ze volgend jaar waarschijnlijk ook bij ons terechtkomen."