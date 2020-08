Mario Kart-gamers met een mondkapje: 'Het is wel zweten'

Met mondkapjes op turen 15 gamers ingespannen naar de ouderwetse pixels van Super Mario Kart. Het racespel is al 28 jaar oud, maar bij een groep gamers nog altijd populair. Daarom wordt in de Esports Game Arena in Alphen aan den Rijn ieder jaar zelfs een WK gehouden.

Vier dagen lang zijn er verschillende wedstrijden, maar uiteindelijk komt het erop neer dat Mario, Luigi of Donkey Kong Jr. zo snel mogelijk aan de finish moet komen. Op nieuwe platte televisies werkt de Super Nintendo volgens sommige deelnemers niet zo goed en daarom staan er deze week in Alphen overal ouderwetse dikke beeldbuizen.

'Pech met een paddenstoel'

Even na 13.00 uur klinkt er luid gejuich bij een van de televisies: "Lekker, binnen die hap!" Deelnemer Patrick Wessels (39) heeft zojuist gewonnen van de nummer twee van Nederland. "Het was op het nippertje, ik moest er hard voor strijden. Ik had in de eerste ronde best wel pech met een paddenstoel van de computer. Hij probeerde me plat te rijden, want na een paddenstoel ben je klein. Maar hij had beter door kunnen rijden, want in de laatste ronde kon ik hem nog voorbij."

Door coronamaatregelen ziet ook dit WK er anders uit. Zo moet iedereen tijdens de wedstrijd verplicht een mondkapje op. En dat is niet zo prettig, vindt Wessels: "Het is zweten met een mondkapje. Het wordt superwarm, zeker als de wedstrijd intens is begint het aan alle kanten te zweten. Maarja, het moet nou eenmaal."